Auxerre Yonne Auxerre Photographe autodidacte depuis 44 ans et plus spécialement photographe animalier, Jean-Paul Leau, militant à la LPO depuis 26 ans est passionné d’ornithologie.

Photographe autodidacte depuis 44 ans et plus spécialement photographe animalier, Jean-Paul Leau, militant à la LPO depuis 26 ans est passionné d'ornithologie.

Pour cette exposition à Gurgy réalisée en collaboration avec l'association Fruits d'Antan, Jean-Paul Leau présentera des photos sur les oiseaux marins.

