Jean-Paul FLORENS & Gérard SUMIAN Roll’Studio Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Roll’Studio, le samedi 28 mai à 19:30

Nul doute que leur plaisir de se rencontrer à nouveau, leur amitié de bientôt quarante ans (Gérard fut l’élève, Jean-Paul le maitre, lui qui enregistra avec Chet Baker, accompagna Dexter Gordon, Roy Haynes, Clarke Terry…) et leur grande complicité humaine et musicale, émailleront comme à chaque fois les instants d’échanges entre ces deux jazzmen. Au programme, simplement une profondeur musicale, la recherche d’un équilibre subtile entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité ; de beaux thèmes, de belles harmonies où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection. [https://youtu.be/O_AlXaRMPKo](https://youtu.be/O_AlXaRMPKo)

15€ / gratuit pour les – de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T19:30:00 2022-05-28T22:00:00

