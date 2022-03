Jean-Paul Florens & Gérard Sumian Marseille 2e Arrondissement, 28 mai 2022, Marseille 2e Arrondissement.

15 Nul doute que leur plaisir de se rencontrer à nouveau, leur amitié de bientôt quarante ans (Gérard fut l’élève, Jean-Paul le maitre, lui qui enregistra avec Chet Baker, accompagna Dexter Gordon, Roy Haynes, Clarke Terry…) et leur grande complicité humaine et musicale, émailleront comme à chaque fois les instants d’échanges entre ces deux jazzmen.



Au programme, simplement une profondeur musicale, la recherche d’un équilibre subtile entre son et silence, une sincérité de partage, une générosité ; de beaux thèmes, de belles harmonies où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection.



Samedi 28 mai, soirée Jazz Be Bop au Roll’Studio.

