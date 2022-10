Jean-Paul Florens & Gérard Sumian 4tet Marseille 3e Arrondissement, 5 novembre 2022, Marseille 3e Arrondissement.

Jean-Paul Florens & Gérard Sumian 4tet

2022-11-05 – 2022-11-05

EUR 12 12 Jean-Paul Florens et Gérard Sumian n’en sont pas à croiser leur manche de guitare depuis la dernière pluie. Après leur duo dans les années 90, on les retrouve à nouveau en duo depuis 2018.



Mais ce duo n’en reste pas là. Après quelques concerts en quartet entouré du contrebassiste Philippe Gallet et du batteur Dimitri Sumian, une rythmique qui leur va comme un gant, les deux guitaristes ont tout naturellement choisi d’approfondir cette formation, un travail assidu pour trouver en quartet l’osmose évidente qui les unit dans leur duo !



Et ce sera ce quartet qui se présentera en concert ce samedi 5 novembre au Rouge Belle de Mai, toujours au service d’une profondeur musicale, de la recherche d’un équilibre subtil entre son et silence, d’une sincérité de partage, d’une générosité. De beaux thèmes, de belles harmonies où le moment présent et l’improvisation restent l’art de prédilection.



Jean Paul Florens (guitare), Gérard Sumian (guitare), Philippe Gallet (contrebasse), Dimitri Sumian (batterie), quatre passionnés de jazz pour partager avec vous un répertoire de classiques du jazz, bossa novas et thème de be-bop.

Rendez-vous au Rouge Belle de Mai avec Jean-Paul Florens & Gérard Sumian 4tet !

http://www.rougebelledemai.com/

