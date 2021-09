Paris Musée des Arts Forains île de France, Paris Jean Paul Favand Musée des Arts Forains Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 1h

gratuit

“Paésine : promenade imaginaire à l’intérieur d’une pierre de rêve” – Installation vidéo Dans le Théâtre du Merveilleux des Pavillons de Bercy, Jean Paul Favand, le créateur du Musée des Arts Forains, vous invite à une promenade imaginaire à l’intérieur d’une pierre ruinique de toscane. La démarche de l’artiste consiste à révéler la force des objets ou d’éléments naturels grâce à un savant mélange entre tradition et modernité. Une paésine de 14 x 8 cm, agrandie plus de 700 fois, est projetée sur un écran de 10 x 4,5 m. Aidé d’une baguette numérique, l’on se déplace dans la projection afin de réaliser un voyage en 3D, sans lunettes ! Au gré des déplacements, il est possible d’agrandir la pierre, de l’orienter et de découvrir ses strates. Les spectateurs sont ainsi invités à une randonnée initiatique et poétique à la découverte des détails cachés de la pierre, en marge du GR®75. En partenariat avec : Les Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains Nuit Blanche -> Nuit Blanche Musée des Arts Forains 53, avenue des terroirs de France Paris 75012

Contact :Pavillons de Bercy – Musée des Arts Forains beatrice.lassus@pavillons-de-bercy.com http://arts-forains.com

2021-10-02T19:00:00+02:00_2021-10-03T01:00:00+02:00

