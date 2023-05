JEAN-PAUL DOUZIECH Parc Raspail, 3 juin 2023, Cachan.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 01h00

.Tout public. gratuit

RER

B Arcueil-Cachan / Bus 187, 184, 162 arrêt Mairie de Cachan

LA TOUR DE BABEL ET AUTRES ANIMAUX FANTASTIQUES / Sculpture / Résurgences1 – 10 oeuvres du maître sonorisées interactives

Jean-Paul Douziech, s’est

engagé très tôt dans l’Art. Diplômé de l’Ecole Nationale d’Art et Dessin de la

rue Madame à Paris, il fait son apprentissage, principalement en peinture et

décoration. Il s’oriente rapidement vers la sculpture. Figures prépondérantes de son répertoire, les animaux choisis par l’artiste le sont plus pour la variété infinie de leurs formes saugrenues que pour leur noblesse. Il cherche alors à les retranscrire en élaborant un vocabulaire en adéquation avec le choix des matières (bronze, résine, matériaux composites …) Il donne l’expression et le caractère propre de l’animal, mais souvent aussi un décalage, tel La Fontaine , qui traite l’homme à travers la bête. Après sa participation à des travaux pour Dali entre 1966 et 1968, il a su élaborer une œuvre singulière qui séduit tant par son esthétisme que par le portrait amusé et incisif qu’il fait de nos congénères. En partant d’une esquisse, d’un titre, il réalise une sculpture qu’il accompagne d’un texte, d’une poésie ou d’un aphorisme. L’œuvre est la transcription d’une réflexion, d’une envie, trouvant sa prolongation dans les mots. Formes et langage ordonnent un tout. Jean-Paul Douziech nous entraine dans un monde surréaliste. Ses œuvres ont séduit des galeries, des Institutions muséales et des collectionneurs en France et à l’Etranger. Il a obtenu de nombreux prix et récompenses. Céline BOULIET

Résurgences

– Installation

collective de sculptures sonorisées et lumineuses au sein d’une

bambouseraie

Un

ensemble d’oeuvres sculptées sera accueillie au sein de la

bambouseraie du Parc pour l’élaboration d’un parcours

immersif, sonore et lumineux autour de sculptures d’artistes sculpteurs-ices.

La nuit du 3 juin, le public est invité, grâce à la lumière de son portable, à révéler les sculptures cachées au sein de la

bambouseraie du Parc Raspail. L’ensemble des animaux et êtres

fantastiques feront bruisser dans la nuit les arbres des chemins, se

dévoilant au public au détour de la lumière. Des textes

poétiques pourront également agrémenter les oeuvres. Certaines

d’elles, monumentales, seront les points d’ancrage pour la balade

nocturne.

L’esthétique

de chaque animal fantastique de Jan-Paul Douziech créé avec le

bronze doré ou patiné, bois peint ou ciré, marbres et miroirs,

aluminium poli ou brossé, acier dont la rouille devient couleur et

matière, résine, vous invite à entrer dans l’univers

poétique de l’artiste sculpteur, entre recyclage savant et

reportage animalier ludique.

Nuit Blanche Cachan 2023 est soutenue par : la Ville de Cachan, Valophis Habitat, Marin – Beaux Arts, La Ménagerie Technologique

Parc Raspail 21 rue Gallieni 94230 Cachan

Contact : https://evolutionart.fr/association-evolution-art/nuit-blanche-2023-evenements/ 0625647024 evolutionart94@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100091650126126 https://www.facebook.com/profile.php?id=100091650126126

