Jean-Paul Barbe et Niqolah Seeva – Un auteur, un compositeur Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 9 mars 2023, Nantes. 2023-03-09

Horaire : 20:30 21:45

Gratuit : non 6 €BILLETTERIES :- theatrelaruche- helloasso.com- billetreduc.com- 02 51 80 89 13 (La Ruche) Rencontre littéraire musicale. Grand Européen, Jean-Paul Barbe se penche, avec l’humanisme et la générosité qu’on lui connaît, sur les rapports entre Juifs et Palestiniens, dans “Jordan Connection”, des contes philosophiques qu’il a traduits, à moins qu’il n’en soit l’auteur… Musicien : Niqolah Seeva (Hybrid Music & Guit°arabia) Entretien avec Alain Girard-Daudon Durée : 1h15 environ Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

