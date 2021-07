Aix-en-Provence 6Mic Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône JEAN PAUL 6Mic Aix-en-Provence

JEAN PAUL Quelle drôle d’idée que de vouloir transformer les concerts en dance floor et le dance floor en concerts, c’est pourtant le pari réussi du duo Français électro JEAN PAUL. Ce dernier emprunte la matière sonore au passé (synthés vintages, batterie acoustique…), mais la couleur quant à elle, reste résolument actuelle voire même futuriste. Le duo nous sert alors un cocktail à base de rythmiques redoutables, de basses synthétiques groovy, de nappes aux harmonies sophistiquées, des envolées parfois complexes où l’émotion se transmet en interaction avec le public. Benjamin Rippert, que l’on a longtemps pu voir aux côtés de son complice Laurent Garnier tient ici le rôle de Clavier. Il improvise également avec différentes machines donnant ainsi une liberté totale au projet. Il peut largement compter sur son frère Arnaud qui assoit lui des rythmiques incisives, improvisées elles aussi, car c’est bien là le coeur du projet; (re)inventer chaque soir le Live afin de garder intacte cette passion de partage pour la musique !!! INFOS PRATIQUES > Patio > Gratuit > À partir de 18h > Bar & restauration sur place

Entrée libre

♫ELECTRO♫

