Arnaud Aymard est un comédien formé à l’école du théâtre de rue et complice d’Edouard Baer. Il aime nous faire évoluer au pays de l’absurde. Retrouvez-le lors de quatre rendez-vous du 15 au 20 mars au théâtre et dans plusieurs lieux de la ville! **- JEAN-NOËL MISTRAL -** **Solo poétique et humoristique** **Lieu : Librairie Actes Sud** **Créé et interprété par Arnaud Aymard** Vagabond aux pieds nus, voyageur sur un fil, berger des mouches, vacher des tourterelles, isolé dans son radeau de solitude dans les bois depuis une adolescence troublée, Jean Noël nous dira des choses, de sa voix qui chevrote comme cahute la vieille chèvre éclopée sur un pic et s’échoue. Cette voix fragile à l’imperceptible accent à couper au couteau, comme un filet d’eau pure, éclabousse villages et villageois d’une douce rosée. Poète naïf et droit comme un e ou un n, ou un v, délavé de toute modernité, il saisira, délicat, de ses longs doigts d’enfant vieilli, ceux qui ont le temps et les posera quelque part, dans les bras d’une rivière, ou dans une brume fantasmagorique. Où que ne sais je encore… Alors bon, venez.

Poète des chemins, des taillis, des cigales, Jean Noël Mistral, nous délivre au fil de ses cahiers, la lecture de ses meilleurs poèmes. En tout cas les mieux. Librairie Actes Sud 47 rue du Docteur-Fanton 13200 Arles Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

