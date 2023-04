Conférence – Servoz en 1800 : mines et savants Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles Servoz Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Haute-Savoie . A la fin du XVIIIe siècle, Servoz devient une étape du Grand Tour. Ses chimériques mines d’argent vont en faire une destination recherchée pour les savants géologues. Servoz va engendrer un autre trésor : les illustrations faites au pied du Mont-Blanc. servoz.ht@gmail.com http://www.servoz-histoire-et-traditions.fr/ Jean Morel – Salle de congrès/séminaires/spectacles 142 rue de l’église Servoz

