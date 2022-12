Jean Michelot : objets anciens rénovés ou détournés Migennes Migennes Migennes Catégories d’évènement: Migennes

Yonne Migennes EUR Ajusteur de profession, Jean Michelot se passionne depuis toujours pour les livres et les outils des métiers d’antan. Les drôles d’instruments du gemmeur (ou résinier), du forgeron, du menuisier ou du maréchal-ferrant, pour ne citer que ceux-là, n’ont plus aucun secret pour lui. Au fil de ses recherches et sur les vide-greniers notamment, il glane une quantité impressionnante d’objets (pioches, faux, pulvérisateurs…) qui envahissent peu à peu son sous-sol. Il se décide alors à les réinventer. C’est ainsi qu’il peut nous présenter une collection ahurissante de luminaires dont l’originalité fera le bonheur de tout un chacun. ot.migennes@wanadoo.fr +33 3 86 80 03 70 https://www.tourisme-migennois.fr/ Véronique Bardat-Michelot

