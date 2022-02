Jean-Michel Veillon & Nicolas Quemener Breite63 | Sarrebruck, 25 février 2022, Saarbrucken.

Jean-Michel Veillon & Nicolas Quemener

Breite63 | Sarrebruck, le vendredi 25 février à 20:00

CELTIC STRINGS 2022 ——————- Le centre culturel de Sarrebruck propose dans sa série de concerts CELTIC STRINGS deux des musiciens les plus connus de Bretagne : **Jean Michel Veillon** & **Nicolas Quemener** ! * Jean-Michel Veillon est l’un des flûtistes les plus connus et les plus virtuoses de la musique celtique dans son ensemble. Il fut l’un des premiers musiciens à adapter la flûte traversière en bois au répertoire breton. Il a largement contribué à la diffusion de cet instrument dans la musique bretonne et est un professeur doué pour d’innombrables flûtistes. Il a gagné une grande communauté de fans avec des groupes comme BARZAZ, KORNOG, PENNOU SKOULM. * Des groupes tout aussi connus figurent également sur la liste de Nicolas Quemener, dont le jeu de guitare élégant et la voix vocale marquante brillent dans des groupes comme RONAN LE BARS GROUP, HÉRITAGE DES CELTES et comme guitariste de GILLES SERVAT.

Entrée 15,00 €

Breite63 | Sarrebruck Breite Straße 63, Saarbrücken / Malstatt Saarbrucken Bezirk Mitte Saarbrücken



