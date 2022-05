Jean-Michel Unger La Ferté-Loupière, 30 juillet 2022, La Ferté-Loupière.

Jean-Michel Unger Atelier du Photographe Acanthe Village d’Artistes La Ferté-Loupière

2022-07-30 – 2022-08-31 Atelier du Photographe Acanthe Village d’Artistes

La Ferté-Loupière Yonne

Jean-Michel Unger, sculpteur et photographe, a plusieurs cordes à son arc. “J’ai été durant quatre ans l’assistant d’un grand artiste contemporain, période durant laquelle j’ai fait l’expérience d’une liberté créatrice très intense. Puis, j’ai quitté la région parisienne pour m’installer dans l’Yonne et me consacrer enfin à mon travail personnel de sculpture et faire de la photographie.”

