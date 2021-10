Jean-Michel PILC featuring les frères MOUTIN Sunset & Sunside, 3 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 3 décembre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

Une complicité extraordinaire et un vocabulaire qui n’appartient qu’à eux, le tout porté par le plus important: une passion partagée.

Jean-Michel Pilc – piano ; François Moutin – c.basse ; Louis Moutin – batterie

Jean-Michel Pilc, François et Louis Moutin se sont rencontrés il y a 40 ans, et ces trois autodidactes ont immédiatement réalisé que leurs approches uniques de la musique se mêlaient de façon naturelle et magique. Au fil des années, dans les projets respectifs des uns et des autres – Jean-Michel ayant beaucoup joué dans le groupe des frères Moutin, et François étant le bassiste du trio à réputation internationale Pilc Moutin Hoenig – ils ont construit une complicité extraordinaire et un vocabulaire qui n’appartient qu’à eux, le tout porté par le plus important: une passion partagée.

Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001

Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/12/artiste/3475/7830/

