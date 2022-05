Jean-Michel Davis Quintet · SpringBok Le 360 Paris Music Factory, 10 juin 2022, Paris.

Le 360 Paris Music Factory, le vendredi 10 juin à 19:30

**Jean-Michel Davis Quintet · 19h30** DISTRIBUTION Jean-Michel Davis · vibraphone & marimba Patrick Villanueva · piano Frédéric Loiseau · guitare Raphaël Schwab · contrebasse Julien Charlet · batterie Special guests on vocals · Daniel Huck & Nadège Margot Jean-Michel Davis est un musicien rare, dont la sincérité artistique n’a d’égal que son parcours musical, d’une grande richesse. Dans This n’ That, le vibraphoniste continue d’explorer les possibilités sonores de son instrument. Avec son quintet (Julien Charlet, Raphaël Schwab, Frédéric Loiseau et Patrick Villanueva) il rend hommage aux grands standards du répertoire jazz et de la chanson française (Weill, Trenet, Gershwin, Gainsbourg) et délivre quelques belles compositions personnelles. La partie vocale n’est pas en reste puisqu’elle est admirablement assurée par Daniel Huck (qui n’a rien perdu de sa verve éclatante de scateur sur Feeling Good ) et Nadège Margot qui apporte une fraicheur surprenante à ce répertoire « Un jazz en haute-fidélité, délibérément fifties, aux confins du bop et de la cocktail music. » Augustin Bondoux et Patrick Frémeaux. **Matthieu Marthouret · 21h** DISTRIBUTION Matthieu Marthouret · orgue Hammond Julien Alour · trompette & bugle Robby Marshall · saxophone ténor & clarinette basse Thomas Delor · batterie Ancré dans le présent et prêt à bondir vers le futur, le quartet de Matthieu Marthouret propose un jazz vivant et chaleureux, où le souffle, la mélodie et le groove tiennent une place importante. Une musique à la fois exigeante et accessible, interprétée par quatre musiciens soudés et investis. Le Quartet SpringBok est la version renouvelée du projet Bounce Trio, formation menée par l’organiste et compositeur Matthieu Marthouret. Une nouvelle formule initiée après cinq années d’activité soutenue : de nombreux concerts, deux albums et un EP enregistrés. Cet ensemble à l’instrumentation peu commune confère une grande place à la mélodie, au souffle – avec le tandem trompette / saxophone – et au groove – avec la rythmique orgue Hammond / batterie. L’album Involutions, présenté lors de cette soirée est le fruit d’un parcours, d’une réflexion personnelle et collective où l’on retrouve certains des fils conducteurs déjà présents dans les précédents albums du leader Matthieu Marthouret : le plaisir du jeu (Playground, 2010), l’optimisme (Upbeats, 2012), le sens du collectif (Smalls Streams… Big Rivers, 2014) ou encore le thème du contraste (Contrasts, 2016). La musique de cet album est à la fois profonde et accessible, énergique et méditative, douce et aigre, moderne et ancrée dans la tradition. Ces onze compositions, mûries pendant la période de vie particulièrement difficile, tant au niveau personnel que sociétal, que nous venons de vivre, évoquent tour à tour l’incertitude, la révolte, le recueillement, l’espoir, la tolérance mais surtout nos capacités de résilience et d’empathie qui nous aident à avancer surmonter les épreuves et les difficultés.

Le 360 Paris Music Factory 32 Rue Myrha, 75018 Paris Paris Quartier de Clignancourt



