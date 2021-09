Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Jean-Michel Brac “Il paraît que demain” La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Jean-Michel Brac “Il paraît que demain” La CLEF, 24 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye. Jean-Michel Brac “Il paraît que demain”

La CLEF, le mercredi 24 novembre à 20:30

Pilier des ateliers d’écriture de La CLEF et de ceux de l’immense Claude Lemesle, accompagné de ses deux fidèles musiciens, **Jean-Michel Brac** fera valser des jours dorés sur tranche, un crabe qui cherche son chemin, une Mère strapontin du Père Lachaise, un smartphone amoureux, un timbre étranger, des roses qui rougissent, des débris de mur, quelques écrans à cran, des amoureux, un café et trois sucres et plus encore… si affinités ! DISTRIBUTION Jean-Michel Brac : guitares, chant Patricia Steinhoff : violon, bandonéon, chant Patrick Pernet : claviers, percussions [[http://jeanmichelbrac.com](http://jeanmichelbrac.com)](http://jeanmichelbrac.com) [[https://youtu.be/BRoiqAJvsUw](https://youtu.be/BRoiqAJvsUw)](https://youtu.be/BRoiqAJvsUw) [[https://youtu.be/6MBsnvsxsUk](https://youtu.be/6MBsnvsxsUk)](https://youtu.be/6MBsnvsxsUk)

15€ tarif unique

Auteur-compositeur-interprète, Jean-Michel Brac se produit depuis de longues années un peu partout en France et à l’étranger ; c’est à La CLEF qu’il fêtera la sortie de son cinquième opus ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T23:29:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Autres Lieu La CLEF Adresse 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Ville Saint-Germain-en-Laye lieuville La CLEF Saint-Germain-en-Laye