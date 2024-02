Jean-Marie Périer sur scène Sainte-Savine, vendredi 9 février 2024.

La mémoire vivante des années 60 nous embarque dans un voyage en photos et en folles anecdotes.

Les Beatles, Johnny Hallyday, Les Rolling Stones, Alain Delon, Françoise Hardy, Jacques Dutronc, Sylvie Vartan, Miles Davis, James Brown… Et tant d’autres…

Devant un écran sur lequel sont projetées 350 de ses photographies mythiques, et en musique, Jean-Marie Périer nous raconte les rencontres, les anecdotes, les aventures, et surtout celles, personnelles, que l’on ne connaissait pas… Plus que raconter les années 60, il vous raconte ce qu’il y a vécu.

Avec humour, le photographe fétiche de Salut les copains revisite des décennies de voyages, d’amitié́ et d’amour, et nous plonge avec émotion dans sa vie, aux côtés des plus grandes célébrités de ces années d’or, qu’il nous décrit avant tout comme des jeunes hommes et des jeunes femmes simples, propulsés du jour au lendemain aux firmaments de la célébrité́.

Une manière intime de (re)découvrir ces artistes que l’on a aimés et repartir en les connaissant un peu plus !

Billetterie en ligne sur www.lart-deco.com ou sur www.maisonduboulanger.fr ou encore directement à la Maison du Boulanger ou sur place 30 min avec le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

L’Art Déco

Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

