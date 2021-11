Jean-Marie Machado Quartet – Majakka Théâtre de Fontblanche, 4 décembre 2021, Vitrolles.

Jean-Marie Machado Quartet – Majakka

Théâtre de Fontblanche, le samedi 4 décembre à 21:00

JEAN-MARIE MACHADO QUARTET MAJAKKA Jazz, classique, contemporaine, world ? La musique de Jean-Marie Machado ne souffre pas de frontière et s’hybride pour faire dialoguer cultures et langages. Sous le nom de « Majakka », le phare en finnois, le pianiste réunit différents morceaux qui ont apportées à sa route musicale une couleur particulière, inspirée de son héritage culturel, de ses rencontres et de son prolifique parcours de compositeur. Accompagné du percussionniste Keyvan Chemirani, éclatant d’inventivité et de surprise, du saxophoniste Jean-Charles Richard, sensible mélodiste à la sonorité éblouissante et du violoncelliste Vincent Ségal, élégant de virtuosité et érudit des sons du monde, Jean-Marie Machado nous livre une rêverie poétique où les émotions sont révélées et partagées. Un cocktail musical qui vient du cœur à découvrir au Théâtre de Fontblanche. – Jean-Marie Machado : piano, compositions Keyvan Chemirani : percussions Jean-Charles Richard : saxophones Vincent Ségal : violoncelle – + d’infos => [https://bit.ly/3kZfV1N](https://bit.ly/3kZfV1N) Réservations => [https://bit.ly/3qYgwVf](https://bit.ly/3qYgwVf)

De 10,39 à 14,43€ en pré-vente / gratuit pour les – de 10 ans

♫JAZZ♫

Théâtre de Fontblanche Allée des artistes, 13127 Vitrolles Vitrolles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T21:00:00 2021-12-04T23:00:00