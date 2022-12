Jean-Marie Machado – Primitive Sensoriality Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 19 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

Le mercredi 18 janvier 2023

de 20h00 à 22h00

. payant De 9 € à 18 € Musicien explorateur au long cours, porteur d’un langage sans frontières, le pianiste Jean-Marie Machado propose un concert solo au format inédit et au dispositif scénique intimiste qui vise à envelopper le public dans la musique. dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023 Donnant lieu à l’enregistrement d’un album live, ce concert en piano solo se profile à la façon du légendaire Köln Concert de Keith Jarrett : totalement ouvert à l’inattendu, au cœur battant de l’instant, la poésie à fleur de touches. Conçu spécialement pour le CENTQUATRE-PARIS, il se place sous le signe prometteur d’une « épure généreuse ». D’improvisations en compositions, sous des formes très variées, Jean-Marie Machado mène depuis près de quarante ans une recherche musicale hors dogme, axée avant tout sur les rencontres et les hybridations. S’attachant à révéler les infinies potentialités expressives du piano, il n’a de cesse d’enrichir son nuancier, dans une oscillation ouverte entre jazz, classique et musiques du monde. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/jean-marie-machado-primitive-sensoriality.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101876827783

