JEAN-MARIE ECAY TRIO Le Baiser Salé Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

JEAN-MARIE ECAY TRIO Le Baiser Salé, 17 juin 2022, Paris. Le vendredi 17 juin 2022

de 21h30 à 23h59

. payant Tarif sur place : 28€ Tarif en ligne : 25€ Tarif réduit en ligne : 10€

La complicité d’un trio de jazzmen de renom au cœur d’une soirée électrique… au Baiser Salé le 17 juin ! Jean-Marie Ecay guitare, Stéphane Kerecki cbasse, Fabrice Moreau batterie Le guitariste Jean-Marie Ecay présente sur la scène du Baiser Salé son nouveau trio avec deux jazzmen de renom qui cultivent une grande complicité, Stéphane Kerecki et Fabrice Moreau. Après ses deux derniers albums à sonorité très jazz, il revient à ses premiers amours avec un répertoire pop/fusion qui convie pour l’occasion le mélange de guitares électriques au son rock, à l’ouverture et la liberté d’un vrai trio de jazz. La musique est toujours à l’honneur, et bien au-delà des courants de mode. Sideman des plus grands, Billy Cobham, Gino Vanelli, Didier Lockwood, Janik Top/Eric Lelann, Richard Galliano…, Jean-Marie Ecay est un musicien éclectique, sincère et sans a priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable. Alors laissez-vous emporter par son groove, sa virtuosité, sa patte inimitable couleur blues et son sens aigu de la mélodie ! Le Baiser Salé 58 rue des Lombards 75001 Paris Contact : https://www.lebaisersale.com/agenda?event=20220617 0142333771 contact@lebaisersale.com https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.facebook.com/lebaisersale https://www.billetweb.fr/exclusivitebaisersale-jean-marie-ecay-trio

