JEAN-MARIE ECAY QUARTET ORIGINAL BAISER SALE, 24 février 2023, PARIS.

JEAN-MARIE ECAY QUARTET ORIGINAL BAISER SALE. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 19:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

IMPRESSION OBLIGATOIRE L-R-21-1627/L-R-21-957/L-R-21-959 Jean-Marie Ecay guitares, Robin Antunes violon, Christophe Wallemme cbasse, Jules Wallemme batterie Amoureux du jazz, le guitariste Jean-Marie Ecay s’est imposé sur la scène jazz/fusion et possède une large palette de styles (blues, jazz, bossa, rock). Sideman des plus grands, Billy Cobham, Gino Vanelli, Didier Lockwood, Janik Top/Eric Lelann, Richard Galliano…, Jean-Marie Ecay est un musicien éclectique, sincère et sans a priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable. Il fait partie de ceux qui ont fait le cœur du Baiser Salé. Il nous présente ce soir son Quartet Original avec comme compagnons Robin Antunes, le violoniste à l’appétit insatiable et les Wallemme père et fils, qui de leurs pattes, transforment la scène en un théâtre de fusion où se mêlent jazz, musique progressive, soul et rock ! Alors laissez-vous emporter par le groove, sa virtuosité, la patte inimitable couleur blues et le sens aigu de la mélodie de ce quartet original !

BAISER SALE PARIS 58, RUE DES LOMBARDS Paris

