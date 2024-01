JEAN MARIE ECAY QUARTET #40ans Le Baiser Salé Paris, vendredi 26 janvier 2024.

Le vendredi 26 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant tarif 1 concert : 10 EUR

pass soirée : 28 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Sideman des plus grands, Billy Cobham, Gino Vanelli, Didier Lockwood, Janik Top/Eric Lelann, Richard Galliano…, Jean-Marie Ecay est un musicien éclectique, sincère et sans a priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable. Il fait partie de ceux qui ont posé leurs cordes et leurs guitares il y a bien longtemps sur la scène du Baiser Salé. Présent, amical et talentueux, il s’est installé cette année en résidence. Il se produit en solo, duo, trio, quartet, selon sa fantaisie.

Alors laissez-vous emporter par son groove, sa virtuosité, sa patte inimitable couleur blues et son sens aigu de la mélodie !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/lebaisersalea40ans-jean-marie-ecay-quartet-21h30

JEAN MARIE ECAY QUARTET #40ans