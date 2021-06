JEAN-MARIE ECAY / HADRIEN FÉRAUD / YOANN SCHMIDT Le Baiser Salé, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 29 juin 2021

de 19h30 à 20h45

Le mardi 29 juin 2021

de 21h à 22h45

ELECTRIC TRIO 3 maîtres du jazz-fusion pour 2 concerts inédits

Jean-Marie Ecay guitare, Hadrien Féraud basse, Yoann Schmidt batterie

Avec le soutien du Centre national de la Musique

Jean-Marie Ecay revient à ses premiers amours, avec un répertoire électrique et convie pour l’occasion le virtuose de la basse, Hadrien Féraud et le fougueux Yoann Schmidt. Au début des années 2000, Hadrien et Jean-Marie se rencontraient sur la scène du Baiser Salé et la magie opérait. Aujourd’hui, Hadrien a fait le tour du monde et collaboré avec John McLaughlin, Chick Corea, Billy Cobham, Gino Vannelli, Jean-Luc Ponty, Biréli Lagrène, André Ceccarelli et Sylvain Luc pour ne citer qu’eux…

Musicien éclectique, sincère et sans à priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable, Jean-Marie Ecay vous régalera de sa patte inimitable.

De belles mélodies, un son plus bluesy, magnifiés par le jeu flamboyant de Yoann Schmidt et le groove d’Hadrien Féraud. Un concert incontournable !

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Concerts -> Jazz

