Jean-Marie Ecay Duo au Baiser Salé Le Baiser Salé Paris, jeudi 11 avril 2024.

Le jeudi 11 avril 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. payant

De 10 à 20 euros.

Jean-Marie Ecay et Klaus Blasquiz partagent l’amour inconditionnel de la fusion. La scène du Club se transforme en un terrain de jeux pour ces 2 musiciens hors pair !

Chanteur et co-fondateur du groupe du mythique Magma, Klaus Blasquiz fut un acteur incontestable de la mouvance « pop » qui jaillit en France dans l’effervescence post-soixante huitarde. Il crée en 1996 Maison Klaus, une formation qui a une prédilection du rythm’n’blues souple et vigoureux avec des touches blues, jazz et rock.

Jean-Marie Ecay fait partie de ceux qui ont posé leurs cordes et leurs guitares il y a bien longtemps sur la scène du Club. C’est un musicien éclectique, sincère et sans a priori dont le style guitaristique et la personnalité en font un musicien incontournable.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001

JEAN-MARIE ECAY DUO