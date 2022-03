Jean-Marie Bigard & Friends Boynes Boynes Catégories d’évènement: Boynes

Loiret

Jean-Marie Bigard & Friends Boynes, 2 avril 2022, Boynes. Jean-Marie Bigard & Friends Boynes

2022-04-02 20:30:00 – 2022-04-02

Boynes Loiret Boynes 34 EUR 34 Après les 52 000 spectateurs du Stade de France, + de 5 000 000 de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de France s’arrête a Boynes pour vous conter ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! +33 2 34 00 31 27 https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.billetreduc.com%2F283972%2Fevt.htm%3Ffbclid%3DIwAR23ZapYa1q_SZfzS5VYumNHn6ladyfzUH4OkFJOWtCuzJWKvg1zhEAhpso%23t%3Dsubmenu&h=AT0NyTTmWLn4QZ7NtYdDDkjupWZZWT8VOkzgiENYFg4NyU7lrIXDUXBiGgl8Fhn12v_l680LzH8N0xmcPvbmBaaPg337Al4sUDG0FhPlRgoYgPOj5GWgQvgeRjwXK_RhhWGO&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0FNDNJzR-EyMmHpYqydteJDGe-741j0BbkGB3knNwgb3GC9R3CV6tdS7Wj9D9YDQrCuClTHQeMiVD1syHqqzE-Q6EgBAWdKrIXRlXbUDfi5Adh8Kcwurq5_UdSVaJzzszijKbOynZX7-Rp6Xjn99llwgPla-A5rRHpu2jO8BAsXAE Après les 52 000 spectateurs du Stade de France, + de 5 000 000 de spectateurs dans sa carrière, le meilleur raconteur d’histoires de France s’arrête a Boynes pour vous conter ses meilleures blagues et ses dernières trouvailles ! ©Le spectacle autrement

Boynes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par OT GRAND PITHIVERAIS

Détails Catégories d’évènement: Boynes, Loiret Autres Lieu Boynes Adresse Ville Boynes lieuville Boynes Departement Loiret

Boynes Boynes Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boynes/

Jean-Marie Bigard & Friends Boynes 2022-04-02 was last modified: by Jean-Marie Bigard & Friends Boynes Boynes 2 avril 2022 Boynes Loiret

Boynes Loiret