JEAN-MARC SAUVAGNARGUES CHANTE MICHEL BERGER ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX Catégories d’Évènement: Dordogne

Prigonrieux

JEAN-MARC SAUVAGNARGUES CHANTE MICHEL BERGER ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX, 11 février 2023, PRIGONRIEUX. JEAN-MARC SAUVAGNARGUES CHANTE MICHEL BERGER ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX. Un spectacle à la date du 2023-02-11 à 20:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Michel Berger nous a quittés, il y a bientôt 30 ans. Ce nouvel album de Jean-Marc sera l’occasion de faire de nouvelles versions de ses chansons, sans jamais trahir ses textes, ses mélodies, son piano. Faire revivre pour certains – découvrir pour d’autres – les grandes chansons du maitre. Un concert hommage en solo et au piano, où il nous racontera en chansons, l’histoire musicale de Michel Berger Jean-Marc Sauvagnargues Votre billet est ici ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX Place du Groupe Loiseau Dordogne Michel Berger nous a quittés, il y a bientôt 30 ans. Ce nouvel album de Jean-Marc sera l’occasion de faire de nouvelles versions de ses chansons, sans jamais trahir ses textes, ses mélodies, son piano. Faire revivre pour certains – découvrir pour d’autres – les grandes chansons du maitre. Un concert hommage en solo et au piano, où il nous racontera en chansons, l’histoire musicale de Michel Berger

.17.0 EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Prigonrieux Autres Lieu ESPACE SOCIO CULTUREL - PRIGONRIEUX Adresse Place du Groupe Loiseau Ville PRIGONRIEUX Tarif 17.0-17.0 lieuville ESPACE SOCIO CULTUREL - PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX Departement Dordogne

ESPACE SOCIO CULTUREL - PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/prigonrieux/

JEAN-MARC SAUVAGNARGUES CHANTE MICHEL BERGER ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX 2023-02-11 was last modified: by JEAN-MARC SAUVAGNARGUES CHANTE MICHEL BERGER ESPACE SOCIO CULTUREL – PRIGONRIEUX ESPACE SOCIO CULTUREL - PRIGONRIEUX 11 février 2023 ESPACE SOCIO CULTUREL - PRIGONRIEUX PRIGONRIEUX

PRIGONRIEUX Dordogne