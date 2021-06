Nevers Théâtre Municipal de Nevers Nevers, Nièvre JEAN-MARC LUISADA Théâtre Municipal de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Héritier de la pédagogie de Marcel Ciampi et de Denyse Rivière, les très prestigieux concours Dino Ciani de Milan et Frédéric Chopin de Varsovie ont achevé de consacrer Jean-Marc Luisada sur la scène internationale. Son piano dosé, finement maitrisé, fait autant merveille dans Mozart, Bach ou Schubert. Il est éblouissant dans ses interprétations de Chopin, compositeur qui l’accompagne depuis toujours. Au Théâtre municipal, il nous proposera un programme audacieux : * Chopin, Mazurkas ; * Mahler, Adagietto de la 5ème symphonie transcrite pour piano par Alexandre Tharaud (musique du film « Mort à Venise ») ; * Schubert, sonate D960.

