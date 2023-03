Jean-Marc Luisada – Au Cinéma ce Soir – Salle Gaveau (Paris) SALLE GAVEAU, 19 avril 2023, PARIS.

« AU CINÉMA CE SOIR », RÉCITAL DE JEAN-MARC LUISADA.BRAHMS, CHOPIN, WAGNER, MAHLER/THARAUD, GERSHWIN ET QUELQUES SURPRISES. Au Cinéma ce soir… Et tous les autres jours de la vie…Matériau précieux de la construction émotionnelle, le grand répertoire de la musique classique a souvent été utilisé par le cinéma. Visconti, Louis Malle, Bergman, Wody Allen, ces cinéastes ont su souligner la dramaturgie d’une scène, la beauté d’une émotion, par la musique de Brahms, de Chopin, de Mahler ou de Gershwin. Il ne s’agit pas là d’un concert dédié aux musiques de film, comme a pu l’imaginer avec talent et élégance Alexandre Tharaud. Il s’agit simplement d’une évocation du cinéma, où comment certaines œuvres du répertoire que nous aimons ont pu cristalliser dans notre mémoire certains grands films. Ces évocations sont parfois évidentes : « Cris et chuchotement de Bergman » et la mazurka opus 17 n°4 de Chopin. « Mort à Venise » de Visconti et l’Adagietto de la 5ème symphonie de Mahler. D’autres évocations sont plus inattendues : La Fantaisie en ré mineur de Mozart, dans le désert arride, et la cruauté du « Vent de la Plaine » de John Huston.Mais ce récital aurait aussi pu s’appeler « Hommages ». C’est en effet plusieurs hommages que rend Jean-Marc Luisada dans ce récital. Un hommage à la musique, qui a construit sa vie. Un Hommage au cinéma qui remplit sa vie. Un hommage, plus personnel et profond, à ses parents qui lui ont appris à aimer le cinéma et la musique.Pour accompagner ce concert original, Jean-Marc Luisada a fait réaliser par le vidéaste Julien Hanck une série de courtes vidéos projetées pendant le concert. Chaque vidéo étant en rapport avec l’œuvre jouée, et le film évoqué. Dans ce récital porté par l’un des maîtres du piano romantique, où les arts se mêlent pour se sublimer (cinéma, musique, vidéo), c’est un appel à la fraternité et à la tolérance que vous trouverez.Demandez le programme !« Au Cinéma ce soir », le programme :MOZART, Le Vent de la Plaine, John HustonBRAHMS, Rendez-vous à Bray, André DelvauxBRAHMS, Les Amants, Louis MalleCHOPIN, Cris et Chuchotement, Ingmar BergmanCHOPIN, A Song to remember, Charles Vidor Entracte WAGNER, Elégie, Ludwig, Luchino Visconti MAHLER/THARAUD, Adagietto de la 5ème symphonie, Mort à Venise, Luchino ViscontiGERSHWIN, Rhapsodie in blue, Manhattan, Woody Allen Jean-Marc Luisada Jean-Marc Luisada

SALLE GAVEAU PARIS 45-47 rue la Boétie Paris

Matériau précieux de la construction émotionnelle, le grand répertoire de la musique classique a souvent été utilisé par le cinéma. Visconti, Louis Malle, Bergman, Wody Allen, ces cinéastes ont su souligner la dramaturgie d’une scène, la beauté d’une émotion, par la musique de Brahms, de Chopin, de Mahler ou de Gershwin. Il ne s’agit pas là d’un concert dédié aux musiques de film, comme a pu l’imaginer avec talent et élégance Alexandre Tharaud. Il s’agit simplement d’une évocation du cinéma, où comment certaines œuvres du répertoire que nous aimons ont pu cristalliser dans notre mémoire certains grands films. Ces évocations sont parfois évidentes : « Cris et chuchotement de Bergman » et la mazurka opus 17 n°4 de Chopin. « Mort à Venise » de Visconti et l’Adagietto de la 5ème symphonie de Mahler. D’autres évocations sont plus inattendues : La Fantaisie en ré mineur de Mozart, dans le désert arride, et la cruauté du « Vent de la Plaine » de John Huston.

Mais ce récital aurait aussi pu s’appeler « Hommages ». C’est en effet plusieurs hommages que rend Jean-Marc Luisada dans ce récital. Un hommage à la musique, qui a construit sa vie. Un Hommage au cinéma qui remplit sa vie. Un hommage, plus personnel et profond, à ses parents qui lui ont appris à aimer le cinéma et la musique.

Pour accompagner ce concert original, Jean-Marc Luisada a fait réaliser par le vidéaste Julien Hanck une série de courtes vidéos projetées pendant le concert. Chaque vidéo étant en rapport avec l’œuvre jouée, et le film évoqué. Dans ce récital porté par l’un des maîtres du piano romantique, où les arts se mêlent pour se sublimer (cinéma, musique, vidéo), c’est un appel à la fraternité et à la tolérance que vous trouverez.

