### Exposition [**Dans le cadre du Printemps de Septembre **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021) Jean-Luc Verna exposera simultanément [aux Abattoirs – Musée Frac Occitanie Toulouse.](https://www.lesabattoirs.org) Se définissant lui-même comme un artiste pluridisciplinaire, la pratique de Jean-Luc Verna touche autant le domaine des arts plastiques que celui des arts vivants et de l’art vidéo. Cette diversité fait écho à la notion d’œuvre d’art totale et dans cette démarche, Jean-Luc Verna investit jusqu’à son propre corps, qu’il tatoue, perce et maquille. Celui-ci devient alors un support de création en lien direct avec sa pratique du dessin. Le dessin est pour Jean-Luc Verna « la colonne vertébrale de [son] travail » à partir de laquelle se développent ses autres pratiques, et fait ainsi chez lui l’objet d’un protocole précis. Du papier, il passe au calque puis à la photocopie avant d’être frotté au trichloréthylène et transféré sur un autre support, pour finalement être rehaussé de crayon de couleur, pierre noire, plumes, strass et maquillage. ### Présentation de l’artiste Né en 1966 à Nice (France), il vit et travaille à Paris. Le travail de Jean-Luc Verna a été présenté à l’occasion de nombreuses expositions personnelles, notamment, pour les plus récentes, à Air de Paris, Romainville (2021), au Musée d’Histoire Naturelle, Toulouse (2018), au MACVAL, Musée d’art contemporain du Val de Marne, Vitry sur Seine (2016), au MAMCO, Genève (2001). Jean-Luc Verna participe également régulièrement à des expositions collectives, notamment au Musée d’art moderne de la ville de Paris (2021), à la galerie du jour agnès b., Hong Kong (2020), au Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen am Rhein (2018), au [mac] musée d’art contemporain de Marseille (2018), à La Biennale du Québec (2017), au Centre Pompidou, Paris (2017), ou encore au CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco (2014). _Exposition réalisée en partenariat avec SNCF Gares & Connexions et avec le soutien du [Centre d’Art Nomade.](https://toulouse.fr/web/cultures/lieux-d-expositions#/annuaire-des-lieux/247/Centre%20d’art%20nomade%20(Can))_ **![]()** **Plus d’infos ** [Site du Printemps de Septembre](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/le-festival/jean-luc-verna/1148) [Compte Facebook Centre d’Art Nomade ](https://fr-fr.facebook.com/centredartnomade/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 septembre au 17 octobre 2021

Entrée libre et gratuite

Gare SNCF-Matabiau 64 Boulevard Pierre Semard, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



