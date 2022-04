Jean-Luc Thomas 4tet + Pablo Fagundes & Marcus Moraes Le Mac Orlan, 13 mai 2022, Brest.

Jean-Luc Thomas 4tet + Pablo Fagundes & Marcus Moraes

Le Mac Orlan, le vendredi 13 mai à 19:00

Une soirée entre Bretagne et Brésil avec _Sillons_, le quartet du flûtiste breton Jean-Luc Thomas et _Brasil Agora_, avec l’harmoniciste Pablo Fagundes & le guitariste Marcus Moraes. ### Jean-Luc Thomas Le trajet artistique du compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas a démarré dans la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité. Puis, il s’est poursuivi lors de voyages (Niger, Inde, Brésil, Pologne…), par des rencontres rendues possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, de réagir, d’inter-agir,… jusqu’à la création “Ex-Anima” et la tournée avec Zingaro. Après 25 ans d’expérimentations, de rencontres, de voyages… et suite à son premier album vraiment personnel “Oficina Itinerante” , Jean-Luc Thomas décide de créer son quartet. Pour “Sillons”, il réunit de fortes personnalités, nourries par un terreau artistique profond, qui se réinventent à chaque occasion, capables d’improviser et habitées par ce que l’on appelle le groove ; Simon le Doaré à la contrebasse, Hugo Potin à la batterie et Timothée Le Net à l’accordéon. “Sillons” est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres que Jean-Luc Thomas a croisé sur son chemin. _Jean-Luc Thomas : composition, flûte — Simon Le Doaré : contrebasse_ _Hugo Potin : batterie — Timothée Le Net : accordéon_ ### _Pablo Fagundes & Marcus Moraes_ Considéré comme l’un des grands harmonicistes brésiliens de la nouvelle génération, Pablo Fagundes navigue avec maestria, entre le choro et le maracatu, empruntant également au baião, au coco, au blues, à la ciranda, la bossa nova et au jazz. Son travail aux côtés du guitariste Marcus Moraes révèle le raffinement d’un travail musical solide avec un langage qui consolide la magie entre les harmonicas et les guitares. Ces deux musiciens hors pair seront rejoints sur scène par la non moins talentueuse doublette rythmique de l’ensemble Nautilis, pour un beau moment de croisements musicaux. _Marcus Moraes : guitare — Pablo Fagundes : harmonica_ _Frédéric B. Briet : contrebasse — Nicolas Pointard : batterie_ ### _Et aussi…_ * _En première partie, les écolier.e.s de Trémaouézan ouvriront la soirée sur scène avec le quartet. Dans le cadre d’un programme national de la Sacem, les élèves ont composé un morceau avec Jean-Luc Thomas : dans la lande de Langazel, mystère, les poules de l’école ont disparu…_ * _Le traiteur Terra Brasil sera présent pour vous régaler les papilles !_

Plein 14 € Réduit 11 € Adhérent·e 8 € Comptez 2 supp. pour tout achat sur place

Le Mac Orlan 65 rue de la Porte 29200 Brest Brest Recouvrance Finistère



