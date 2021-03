JEAN-LUC LE MOINE -BRUT, 20 janvier 2022-20 janvier 2022, Carcassonne.

JEAN-LUC LE MOINE -BRUT 2022-01-20 20:30:00 – 2022-01-20

Carcassonne Aude

10 10 EUR

BLEU CITRON et BOOK YOUR SHOW présentent

JEAN-LUC LEMOINE ‘Brut’

Durée: 1h20

Il parait que l’on ne peut plus rien dire … alors il est essentiel de le faire. Un nouveau spectacle sans concession, sans tabou, sans filtre… en un mot brut.

Jean-Luc Lemoine est de retour !

Il remonte sur scène pour vous présenter son nouveau spectacle » BRUT « .

En télé, il anime » Samedi d’en rire « , la nouvelle émission de France 3 qui propose des sketches mythiques et des tubes légendaires accompagné d’une bande de chroniqueurs composée de l’actrice Nadège Beausson-Diagne, du spécialiste musique Marc Toesca et de l’humoriste Élodie Poux.

Sur les ondes, Jean-Luc Lemoine rejoint fréquement ses camarades sociétaires dans l’émission » Les Grosses Têtes » orchestrée par Laurent Ruquier sur RTL.

Il nous livre également ses anecdotes et définitions dans » Le Petit Lemoine « , un dictionnaire (im)pertinent et (auto)dérision sur la vie et ses à-côtés.

De et avec : Jean-Luc LEMOINE

www.gps-spectacles.fr : l’agenda en ligne du spectacle dans l’Aude

pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr +33 4 68 11 59 15 https://www.theatre.carcassonne.org/

BLEU CITRON et BOOK YOUR SHOW présentent

JEAN-LUC LEMOINE ‘Brut’

Durée: 1h20

Il parait que l’on ne peut plus rien dire … alors il est essentiel de le faire. Un nouveau spectacle sans concession, sans tabou, sans filtre… en un mot brut.

Jean-Luc Lemoine est de retour !

Il remonte sur scène pour vous présenter son nouveau spectacle » BRUT « .

En télé, il anime » Samedi d’en rire « , la nouvelle émission de France 3 qui propose des sketches mythiques et des tubes légendaires accompagné d’une bande de chroniqueurs composée de l’actrice Nadège Beausson-Diagne, du spécialiste musique Marc Toesca et de l’humoriste Élodie Poux.

Sur les ondes, Jean-Luc Lemoine rejoint fréquement ses camarades sociétaires dans l’émission » Les Grosses Têtes » orchestrée par Laurent Ruquier sur RTL.

Il nous livre également ses anecdotes et définitions dans » Le Petit Lemoine « , un dictionnaire (im)pertinent et (auto)dérision sur la vie et ses à-côtés.

De et avec : Jean-Luc LEMOINE

www.gps-spectacles.fr : l’agenda en ligne du spectacle dans l’Aude