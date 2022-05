Jean-Louis Sauvat (peinture) – Un été ornais contemporain Argentan, 24 juin 2022, Argentan.

Jean-Louis Sauvat (peinture) – Un été ornais contemporain Médiathèque François-Mitterrand 1 Rue des Rédemptoristes Argentan

2022-06-24 – 2022-10-09 Médiathèque François-Mitterrand 1 Rue des Rédemptoristes

Argentan Orne

Ce géant à la barbe fleurie, ce gentilhomme d’un autre siècle, a participé à une quarantaine d’expositions collectives et fait l’objet d’une trentaine d’expositions personnelles. Le cheval occupe une place prédominante dans la vie et l’œuvre de Jean-Louis Sauvat. Artiste de réputation internationale, son œuvre exprime d’abord le mouvement. L’artiste centaure peint l’instant où le cheval se propulse, libéré de son harnachement, libéré de l’homme qui le contraint, pour s’élancer vers la liberté. Ses chevaux semblent animés d’une vie propre. Parmi ses nombreuses expositions, nous retiendrons ses sculptures monumentales dans les Grandes Ecuries de Versailles, et ses réalisations pour l’Académie du spectacle équestre par Bartabas. Visite libre du mardi au samedi aux horaires d’ouverture. Egalement visible à l’Hôtel du département à Alençon

