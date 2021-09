Mâcon Mâcon Mâcon, Saône-et-Loire Jean-Louis Saelens / photographie Mâcon Mâcon Catégories d’évènement: Mâcon

Jean-Louis Saelens / photographie 2021-10-12 – 2021-10-24 Quai Lamartine Galerie Mary-Ann

Mâcon Saône-et-Loire

Mâcon Saône-et-Loire Mâcon EUR 0 0 Photographier, c’est écrire avec la lumière… Écrire, c’est décrire, rapporter, raconter, expliquer… Jean Louis Saelens se passionne pour la photographie humaniste. La science, la technologie, la guerre, la vie de tous les jours mais aussi la création, l’art… Nombreux sont les domaines habités par la photographie. Elle occupe la réalité quotidienne, ce que Henri Cartier-Bresson nommait « l’imaginaire d’après nature ». Depuis peu considérée comme le « 8e art » la photographie est incontournable et sa place, ancrée dans le quotidien. « Instants de Vies » est un travail de longue haleine, qui représente une quête d’images instantanées empreintes de poésie, de rencontres dans la vie de tous les jours et de tous les lieux. Aujourd’hui, un livre est édité qui présente 40 ans de photographies sur le sujet. https://www.macon.fr/information-transversale/agenda/jean-louis-saelens-2406 Photographier, c’est écrire avec la lumière… Écrire, c’est décrire, rapporter, raconter, expliquer… Jean Louis Saelens se passionne pour la photographie humaniste. La science, la technologie, la guerre, la vie de tous les jours mais aussi la création, l’art… Nombreux sont les domaines habités par la photographie. Elle occupe la réalité quotidienne, ce que Henri Cartier-Bresson nommait « l’imaginaire d’après nature ». Depuis peu considérée comme le « 8e art » la photographie est incontournable et sa place, ancrée dans le quotidien. « Instants de Vies » est un travail de longue haleine, qui représente une quête d’images instantanées empreintes de poésie, de rencontres dans la vie de tous les jours et de tous les lieux. Aujourd’hui, un livre est édité qui présente 40 ans de photographies sur le sujet. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

