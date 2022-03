Jean Louis Murat + Slogan * Concert Chanson Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu

Isère

Jean Louis Murat + Slogan * Concert Chanson Bourgoin-Jallieu, 15 avril 2022, Bourgoin-Jallieu. Jean Louis Murat + Slogan * Concert Chanson Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu

2022-04-15 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-15 00:00:00 00:00:00 Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau

Bourgoin-Jallieu Isère Bourgoin-Jallieu EUR 15 20 Le très inspiré Jean-Louis Murat est de retour avec un nouvel album intitulé La vraie vie de Buck John, un hommage très personnel à son héros de jeunesse. communication@lesabattoirs.fr +33 4 74 19 14 20 http://www.lesabattoirs.fr/ Les Abattoirs SMAC 18 Route de l’Isle d’Abeau Bourgoin-Jallieu

dernière mise à jour : 2022-02-23 par Office de Tourisme CAPI – Porte de l’Isère

Détails Catégories d’évènement: Bourgoin-Jallieu, Isère Autres Lieu Bourgoin-Jallieu Adresse Les Abattoirs SMAC 18 Route de l'Isle d'Abeau Ville Bourgoin-Jallieu lieuville Les Abattoirs SMAC 18 Route de l'Isle d'Abeau Bourgoin-Jallieu Departement Isère

Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourgoin-jallieu/

Jean Louis Murat + Slogan * Concert Chanson Bourgoin-Jallieu 2022-04-15 was last modified: by Jean Louis Murat + Slogan * Concert Chanson Bourgoin-Jallieu Bourgoin-Jallieu 15 avril 2022 Bourgoin-Jallieu Isère

Bourgoin-Jallieu Isère