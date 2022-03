Jean-Louis Murat Le Rive Gauche Saint-Étienne-du-Rouvray Catégories d’évènement: Saint-Étienne-du-Rouvray

Le Rive Gauche, le vendredi 25 mars à 20:30 tarifs de 8 à 26 €

Jean-Louis Murat cisèle paroles et musiques en ballades mélodiques et rock rugueux. Errer avec lui c’est trouver un cap, celui de l’excellence. Le Rive Gauche 20, Avenue du Val l’Abbé, Saint-Etienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T20:30:00 2022-03-25T22:00:00

