JEAN-LOUIS MURAT – "LA VRAIE VIE DE BUCK JOHN" Allonnes, 3 mai 2022

JEAN-LOUIS MURAT – “LA VRAIE VIE DE BUCK JOHN” Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou Allonnes

2022-05-03 20:30:00 – 2022-05-03 23:30:00 Salle Jean Carmet 5 Boulevard d’Anjou

Allonnes Sarthe

EUR 15 21 On retrouve, dans son album intitulé « La vraie vie de Buck John », les thèmes qui lui sont chers : les voyages, l’amour, la transmission, l’histoire, ainsi que de nombreuses références aux grandes figures qui ont marqué sa vie, son enfance.

Plus les années passent et plus Jean-Louis Murat accélère son rythme discographique. l’Auvergnat a considérablement augmenté sa vitesse de publication au tournant des années 1990/2000, avec pas loin de six albums parus en l’espace d’une décennie, et sans compter ses projets parallèles, littéraires, rééditions d’albums cultes, et enregistrements publics.

Personnage imprévisible, plein de contradictions, parfois taciturne, chaque concert de Jean-Louis Murat est une rencontre unique où cet admirateur de Leonard Cohen, Franck Sinatra et d’Anne Sylvestre, aime à raconter ses émois du moment.

A l’aube de fêter ses quarante ans de carrière, Jean-Louis Murat revient en 2022 sur les routes de France avec de nouvelles chansons, créées, enregistrées, et produites durant ces derniers mois dans son Auvergne natale.

