**Jean-Louis Murat** (FR) Jean-Louis Murat présente “La vraie vie de Buck John”, son dernier album, un hommage très personnel à son héros de jeunesse. À ce cowboy, héros de western, né au début des années 50, dont les plus grandes aventures se poursuivraient à travers les chansons pop moderne de ce nouveau disque. Jean-Louis Murat surprend une fois encore par sa faculté unique et très personnelle à livrer une collection de chansons plus attachantes les unes que les autres. Des chansons à la production impeccable. Intemporelles. [https://youtu.be/XPxh3rzJ4pA](https://youtu.be/XPxh3rzJ4pA) — Plus d’infos : [https://bit.ly/3qN5t0q](https://bit.ly/3qN5t0q)

Avec son dernier album “La Vraie Vie de Buck John”, Jean-Louis Murat se transporte à travers les époques pour revivre son enfance pleine d’imaginations. À retrouver à La Vapeur le 27 oct. 2022. La Vapeur 42 avenue de Stalingrad Dijon Clos de Pouilly Côte-d’Or

