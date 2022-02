Jean-Louis Matinier & Kevin Seddiki Chateau de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Tarascon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Chateau de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou, le dimanche 6 mars à 15:00

Après avoir sillonné le monde avec de grands noms de la chanson ou de la musique classique, Jean-Louis Matinier et Kevin Seddiki s’associent pour créer une musique, vibrante de leurs sensibilités conjuguées. L’accordéoniste et le guitariste évoluent, à Rivages découverts dans un univers musical poétique, riche d’une palette de timbres subtils et très personnels.

Entrée libre dans la limite des places disponibles sur réservation au 04 90 91 01 93.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-06T15:00:00 2022-03-06T16:00:00

