PONTA PRETA – PONTA PRETA EN LIVE JEAN LOUIS LE SALOON Valence, 10 février 2024, Valence.

C’est à Lyon que les musiciens de Ponta Preta se sont rencontrés. Une ville plus connue pour ses restaurants et sa scène électro que pour ses spots de surf ou sa scène rock psyché. Et pourtant, grâce à une sorte de “miracle géo-mélodique”, ces quatre amis ont réussi à produire l’une des meilleures synthèses connues de la pop californienne et du rock psyché australien, sans aucune explication rationnelle.Concert exceptionnel à Jean Louis Le Saloon, lieu de leur dernier clip.* 19h30 – 2h00* Djset Je t’aime Rache L* Parking gratuit* Restauration rapide sur place

Tarif : 12.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 19:00

JEAN LOUIS LE SALOON CHEMIN DES MARTHES 26000 Valence 26