Jean-Louis Aubert : Olo Tour – ANNULÉ Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Jean-Louis Aubert : Olo Tour – ANNULÉ Zénith Nantes Métropole, 7 mars 2022, Saint-Herblain. 2022-03-07 Le concert prévu le 7 mars 2022 est finalement annulé. Remboursement de vos billets auprès de votre point de vente

Horaire : 20:00

Gratuit : non 39 € à 69 € BILLETTERIES : www.cheyenneprod.com, www.francebillet.com, www.ticketmaster.fr, www.digitick.com, Auchan, E.Leclerc, Fnac, Carrefour, Magasins U…PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 47 49 80 03 ou billetterie@cheyenne-prod.com Le concert prévu le 7 mars 2022 est finalement annulé. Remboursement de vos billets auprès de votre point de vente Concert.Jean-Louis Aubert se produit seul en scène avec des hologrammes de lui-même qu’il déclenche, en live ! Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir et partager les chansons du nouvel album, mais aussi ses titres incontournables. Zénith Nantes Métropole adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Zénith Nantes Métropole Adresse Boulevard du Zénith Ville Saint-Herblain lieuville Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Jean-Louis Aubert : Olo Tour – ANNULÉ Zénith Nantes Métropole 2022-03-07 was last modified: by Jean-Louis Aubert : Olo Tour – ANNULÉ Zénith Nantes Métropole Zénith Nantes Métropole 7 mars 2022 Nantes Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Saint-Herblain Loire-Atlantique