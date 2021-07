Jean-Louis Aubert – Olo Tour Aix-en-Provence, 21 octobre 2021-21 octobre 2021, Aix-en-Provence.

Jean-Louis Aubert – Olo Tour 2021-10-21 20:00:00 – 2021-10-21 Arena du Pays d’Aix 1955 Rue Claude Nicolas Ledoux

Aix-en-Provence 13100

A l’automne dernier Jean-Louis Aubert se produisait dans les théâtres et opéras de France avec PREMICES, puis au printemps-été avec PREMIXCES. Deux tournées à guichets fermés, où il a dévoilé, en avant-première, des nouvelles chansons et une scénographie inédite : un rêve qui l’habitait depuis longtemps, sur lequel il a travaillé trois ans durant avec une équipe d’informaticiens et d’ingénieurs.



Avec la tournée OLO TOUR, Jean-Louis Aubert, seul en scène mais bien accompagné, retrouvera ses hologrammes à travers une nouvelle scénographie, toujours plus moderne et novatrice. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir et partager les chansons du nouvel album, mais aussi ses titres incontournables.



A l’Arena du Pays d’Aix.

Un dispositif unique au monde : Jean-Louis Aubert se produit seul en scène avec des hologrammes de lui-même qu’il déclenche, en live

