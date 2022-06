Jean LIbératori Aix-en-Provence, 9 août 2022, Aix-en-Provence.

2022-08-09 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-21 19:00:00 19:00:00

A l’aide de son pinceau et grâce à ses taches de peinture mélangées entre ombre et lumière, Jean LIbératori réalise une véritable métamorphose du réel et nous amène dans son univers Poétique et singulier qui le caractérise.

Exposition à la galerie Azimut des œuvres de Jean LIbératori

https://www.galerieazimut.com/

