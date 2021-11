Saint-Juéry La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry, Tarn Jean Lautier, l’archéologie en partage La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry Catégories d’évènement: Saint-Juéry

Tarn

Jean Lautier, l’archéologie en partage La Gare de Saint-Juéry, 13 novembre 2021, Saint-Juéry. Jean Lautier, l’archéologie en partage

La Gare de Saint-Juéry, le samedi 13 novembre à 17:00

L’association Saint-Juéry Patrimoine et le CAPA organisent une conférence sur “Jean Lautier, l’archéologie en partage” présentée par Christophe Mendygral, **samedi 13 novembre à 17h à la Gare de Saint-Juéry**. _Entrée gratuite | Pass sanitaire obligatoire_ Conférence de Christophe Mendygral La Gare de Saint-Juéry 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Saint-Juéry Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Juéry, Tarn Autres Lieu La Gare de Saint-Juéry Adresse 1 avenue de la Gare, 81160 Saint-Juéry Ville Saint-Juéry lieuville La Gare de Saint-Juéry Saint-Juéry