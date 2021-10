Jean-Julien Pous Mairie de Paris Centre, 2 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 2h

gratuit

Instant Karma – Projection sur façade, animation, son.

Dans son ouvrage Where does the dust itself is collect?, XuBing nous dit :

– Corps, arbre de la Bodhi ; cœur, écrin du miroir lumineux. Frotter encore et encore, sans faire naître de poussière. S’il n’existait rien au départ, d’où naîtrait la poussière ?

Ici Jean-Julien Pous évoque grâce aux peintures de Line Oshin, à l’animation de Maria Blowers et à la musique d’Audrey Poujoula, son attachement profond à son pays natal, la moiteur de l’été, les odeurs de fleurs et de pourriture, exaltées par la chaleur du port parfumé, des rencontres fortes et fondatrices. Cet arbre, symbole de longévité et d’immortalité dans l’hindouisme et le bouddhisme, possède un excellent feng shui. Il prend vie grâce aux ibis à crête, aux stournes bronzés et chauves-souris qu’il abrite.

Projeté sur la mairie de Paris Centre, son réseau complexe de racines, tels des milliers de longs doigts ridés, évoque de manière charnelle l’histoire complexe, douloureuse et interconnectée d’une population qui se compte en milliards. En continuité avec la nature environnante du square du Temple – Elie Wiesel, il est comme une fenêtre ouverte sur l’autre côté du miroir : le chant du cygne d’une nature sauvage que nous avons tari et qui nous mord.

Réalisation : Jean-Julien Pous

Peintures : Line Oshin

Animation : Maria Blowers

Musique : Audrey Poujoula

Samples : Francisco López

Soutien : Fondation Loo & Lou

Commissaire : Bruno Blosse

Projection : Magnum

Mairie de Paris Centre 2 rue Eugene Spuller Paris 75003

© Jean-Julien Pous