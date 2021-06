Paris Sunset & Sunside Paris Jean-Jacques MILTEAU Sunset & Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Jean-Jacques MILTEAU Sunset & Sunside, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 20h30 à 22h

Le vendredi 2 juillet 2021

de 20h30 à 22h

Le samedi 3 juillet 2021

de 20h30 à 22h

payant

Pour la sortie de l’album « Lost Highway » « Cet enregistrement tout serein qu’il fut, est la poursuite d’un rêve agité. Le rêve d’un siècle de musiques : jazz, rock, soul … et d’autres moins populaires mais tout aussi passionnantes : blues, folk, country, qui font le bonheur des curieux d’humanité, des chercheurs d’histoires singulières, des regardeurs d’horizon … Adolescent, l’harmonica fût ma ligne directe avec l’Amérique, celle de tous les malentendus et de tous les possibles. À travers la musique, j’y ai découvert un monde d’injustices et de violence, de passion et de cultures multiformes. Mais surtout un monde de musique vivante tel que nous en avions perdu l’usage. Se réunir et jouer, juste pour dompter la solitude, avant de reprendre une route qui ne s’arrête qu’avec l’oubli ». J.J. Milteau Concerts -> Jazz Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact :Sunset & Sunside 0140264660 https://www.sunset-sunside.com/2021/7/artiste/2225/7412/ https://www.facebook.com/SunsetRecordsParis https://twitter.com/SunsetSunside Concerts -> Jazz Musique

Date complète :

2021-07-01T20:30:00+02:00_2021-07-01T22:00:00+02:00;2021-07-02T20:30:00+02:00_2021-07-02T22:00:00+02:00;2021-07-03T20:30:00+02:00_2021-07-03T22:00:00+02:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Sunset & Sunside Adresse 60 Rue des Lombards Ville Paris lieuville Sunset & Sunside Paris