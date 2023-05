Jean-Jacques Henner, portraitiste Musée Jean-Jacques Henner, 1 mars 2023, Paris.

Du mercredi 01 mars 2023 au lundi 05 juin 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 18h00

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros

Le musée Jean-Jacques Henner rend hommage aux talents de portraitiste du peintre.

Cette exposition-dossier met en lumière le travail de portraitiste de Jean-Jacques Henner (1829-1905), part importante de son œuvre, en présentant des dessins préparatoires conservés dans les collections du musée, dessins qui peuvent parfois être mis en relation avec les œuvres finales exposées dans le parcours permanent. Le visiteur, au gré de sa déambulation, pourra ainsi faire le lien entre études dessinées et peintures

» Cherchant l’âme dans le visage, l’expression fugitive et passagère qui met un éclair de splendeur à la plus vulgaire physionomie, le Maître étudie patiemment son modèle, jusqu’à ce qu’il l’ait trouvé. L’instant vient où l’étincelle jaillit. Il la saisit, rapide et fugitive, et la fixe sur la toile, à jamais arrêtée. C’est là un art suprême et c’est ce qui tentera toujours les jolies femmes d’être peintes par Henner. »

Vento, 1888

