Jean Jacques Fdida, Isabelle Florido et Cécile Grenier Fille du diable – Festival du Conte, 26 mai 2022, .

Jean Jacques Fdida, Isabelle Florido et Cécile Grenier Fille du diable – Festival du Conte

2022-05-26 – 2022-05-26

Un jeune homme tombe amoureux de femmes oiseaux, toutes filles du Diable. Pour séduire la plus jeune d’entre elles, le héros lui vole sa parure de plumes et lui demande de l’emporter au royaume de son père. Là, commence l’enfer des épreuves où à chaque fois la fille du Diable le secourt ; jusqu’à celle enfin où il doit la faire cuire, récupérer ses os et faire d’elle une échelle pour parvenir au plus haut sommet ! Avec des séquences dignes de la science-fiction la plus

fabuleuse et du plus palpitant thriller, un conte survitaminé, débordant d’humour et de poésie !

Rendez-vous à l’issue du spectacle dans le Jardin de la MOP pour un moment d’échange avec les artistes.

Compagnie Ecouter Voir

