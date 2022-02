Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet Saint-Gaultier, 27 mars 2022, Saint-Gaultier.

Jean III ou l’irrésistible vocation du fils Mondoucet Saint-Gaultier

2022-03-27 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-27 17:00:00 17:00:00

Saint-Gaultier Indre Saint-Gaultier

Chez les Mondoucet, le fils Paul, fou de théâtre, répète avec le valet et sa mère les rôles les plus tragiques, tout en brûlant d’une flamme sans espoir pour Léone, la célèbre comédienne du Théâtre Impérial. Monsieur Mondoucet, las des enfantillages de ce grand garçon – qui a atteint les 40 ans – a décidé de faire entrer Paul comme employé dans son grand magasin de quincaillerie. Mais Paul préfèrerait quitter la maison plutôt que devenir boutiquier et renoncer à son art ! Qui sait ? Peut-être qu’avec de la chance il se glissera dans ce milieu exaltant du théâtre, se rapprochera de ses comédiens cabots et excentriques, de ce monde dont il rêve… et de Léone ? En tout cas, il y croit…

+33 2 54 47 14 36 http://comediebelabraise.jimdo.com/

Comédie Bélâbraise

Saint-Gaultier

