Le Blanc Indre 46 rue de la République Indre La Comédie Bélâbraise vous propose cette année une pièce de Sacha Guitry, voici l’intrigue: Chez les Mondoucet, Paul, fou de théâtre, court toutes les salles de Paris pour se faire engager, au désespoir de son père qui préférait le voir employé dans la quincaillerie familiale. Afin de remplacer un rôle, le régisseur du Théâtre Impérial vient solliciter l’aide de Paul ; son père, furieux, le chasse. Deux comédiens, Lambrequin et Léone viennent à leur tour supplier M. Mondoucet. Il se laisse attendrir mais… Mais Paul a disparu. La pièce fut écrite et jouée par Sacha Guitry en 1912. Il n’a alors que 27 ans et obtient des critiques particulièrement élogieuses dans la presse ; interprétée par la Comédie Bélâbraise. +33 2 54 39 37 04 http://comediebelabraise.jimdo.com/ La Comédie Bélâbraise vous propose cette année une pièce de Sacha Guitry, voici l’intrigue: Chez les Mondoucet, Paul, fou de théâtre, court toutes les salles de Paris pour se faire engager, au désespoir de son père qui préférait le voir employé dans la quincaillerie familiale. Afin de remplacer un rôle, le régisseur du Théâtre Impérial vient solliciter l’aide de Paul ; son père, furieux, le chasse. Deux comédiens, Lambrequin et Léone viennent à leur tour supplier M. Mondoucet. Il se laisse attendrir mais… Mais Paul a disparu. Comédie Bélâbraise

