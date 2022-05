Jean Georges. Le loup qui voulait être gentil., 15 juin 2022, .

Jean Georges. Le loup qui voulait être gentil.

2022-06-15 – 2022-06-15

8 8 Il était une fois un jeune loup qui voulait être gentil… Sa famille ne le comprenait pas du tout.



Mais bien décidé à montrer à tous ce qu’il y avait dans son coeur, il partit à la rencontre d’autres animaux pour les convaincre que l’on peut être un loup et en même temps serviable, aimant et gentil.

Se fera-t-il accepter et aimer tel qu’il est ?



L’aventure commence pour notre petit loup au grand coeur !

Un spectacle drôle, tendre et pétillant, mêlant chant, musique et marionnettes.



Par Caroline Dabusco dès 3 ans.

Un spectacle drôle, tendre et pétillant, mêlant chant, musique et marionnettes. Rendez-vous au Divadlo Théâtre le 15 et 22 juin.

http://www.divadlo-theatre.fr/

